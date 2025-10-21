Trabajadores temporales ganan terreno en tareas especializadas

octubre 21, 2025

Los trabajadores temporales están alcanzando niveles similares a los empleados fijos en la realización de tareas especializadas y de apoyo operativo. La más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup detectó que 24% de las organizaciones ya emplea a trabajadores de este tipo para tareas especializadas y 19% planea sumarse a esta dinámica.

Como tradicionalmente ocurre, el apoyo en periodos de alta demanda sigue siendo una de las principales situaciones para contratar personal temporal, por ejemplo, en sectores como servicios y comercio en épocas de fin de año.

Sin embargo, el estudio muestra que las organizaciones recurren cada vez más a esquemas eventuales para cubrir funciones administrativas (13%), atención al cliente (14%) y apoyo operativo (15%), reflejando una transformación en la forma en que las empresas estructuran sus equipos y gestionan el talento.

“Estamos viendo cómo la temporalidad se consolida como una herramienta estratégica, no como una solución provisional. Las compañías necesitan adaptarse a ciclos de producción más cortos y a la volatilidad del mercado; contar con fuerza laboral flexible permite responder con agilidad sin comprometer la calidad o la productividad”, detalló Alberto Alesi, Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

Esta evolución indica que las empresas mexicanas buscan modelos híbridos, donde convivan plantillas permanentes con talento especializado por proyecto o en momentos clave para el desarrollo de negocios.

Además, las empresas que tienen necesidades de contratación fluctuantes, como aquellas en sectores estacionales o en crecimiento rápido, pueden beneficiarse enormemente del talento temporal.

Por ejemplo, en el sector tecnológico la combinación de personal permanente y eventual sirve para impulsar la innovación. Mientras los empleados permanentes se dedican al desarrollo de productos fundamentales, los trabajadores temporales aportan conocimientos especializados para proyectos específicos.

“Los trabajadores eventuales han pasado de cubrir tareas operativas básicas a desempeñar funciones técnicas y especializadas de corta duración, acompañadas en muchos casos de procesos de capacitación”, detalló el Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.