Trabajadores de Espacios Educativos logran justicia laboral 

diciembre 5, 2025

*Reconoce sindicato compromiso de gobernadora Nahle para la liberación de recursos

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicios del Instituto de Espacios Educativos, Carlos David Jácome Macías,dio a conocer que 134 trabajadores obtendrán certeza jurídica, luego de que se liberaron recursos para la incorporación de los mismos al Instituto de Pensiones del Estado.

El líder sindical dijo que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) autorizó y liberó la ampliación presupuestal solicitada para la incorporación de trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), lo que califico como un avance “histórico” para la base laboral.

En ese sentido, reconoció el compromiso de la gobernadora Rocío Nahle García por autorizar los recursos que serán destinados a la seguridad social del personal del IEEV.

«Esta gestión representa un acto de justicia para los trabajadores, quienes han mantenido una larga lucha sindical para obtener este beneficio».

Detalló que la Sefiplan, en el oficio SFP/D-0941/2025, fechado el 19 de junio de 2025, autorizó la ampliación presupuestal por un monto de 5 millones 456 mil 549.95 pesos, recursos que permitirán beneficiar de manera inicial a 134 trabajadores activos del IEEV.

«Aún queda pendiente la incorporación de personal de mayor edad, por lo que continuará insistiendo en su inclusión. Y el IPE manifestó encontrarse en la mejor disposición de formalizar el convenio de incorporación del IEEV al régimen de seguridad social del IPE».

Finalmente, el secretario general Carlos David Jácome Macías hizo un llamado a la gobernadora para instruir a los directivos del IEEV y a las dependencias involucradas a que ejerzan el recurso autorizado y concluyan los trámites necesarios para que los trabajadores sean incorporados al sistema de pensiones sin retrasos.

“Es un paso histórico para la base trabajadora; pedimos que este esfuerzo se materialice lo más pronto posible”, concluyó.