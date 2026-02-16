Todo listo para el primer Simulacro Regional 2026

febrero 16, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno federal realizará este miércoles a las 11:00 horas un simulacro regional de sismo en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte del fortalecimiento de los mecanismos de prevención y alerta temprana, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Durante su intervención, la funcionaria detalló que 13 mil 900 altavoces del sistema de alerta sísmica se activarán de manera simultánea en ambas entidades, además de que sonará el alertamiento por telefonía celular, herramienta que actualmente se encuentra en proceso de mejora.

Velázquez Alzúa también explicó que ya se trabaja en el nivel de alertamiento y en la modificación del mensaje que reciben los teléfonos móviles, cambios que —dijo— fueron informados a la presidenta Claudia Sheinbaum y que podrán implementarse en breve, con el objetivo de hacer más clara y efectiva la comunicación en caso de emergencia.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció además que los dos simulacros nacionales de 2026 se realizarán:

•Miércoles 6 de mayo, a las 11:00 horas, fecha que coincide con el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, lo que lo convierte en un ejercicio emblemático.

•Sábado 19 de septiembre, marcando un hecho inédito al tratarse del primer simulacro nacional en fin de semana, lo que permitirá evaluar la respuesta ciudadana fuera del horario laboral y escolar habitual.

Indicó que conforme se acerquen las fechas se darán a conocer las hipótesis específicas que se trabajarán en cada ejercicio.

En su balance de riesgos, Laura Velázquez informó que en lo que va de 2026 se han registrado tres sismos: dos con epicentro en San Marcos, Guerrero, los días 2 y 16 de enero, y uno más en Puerto Escondido, Oaxaca, el 8 de febrero.

Subrayó que estos eventos permitieron comprobar el correcto funcionamiento tanto de los altavoces como del sistema de alerta vía telefonía celular, los cuales operaron con normalidad y éxito.