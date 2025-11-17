Tigres vs. América, la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

noviembre 17, 2025

Este domingo quedó definida la serie de la final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, donde Tigres y América se quedaron con los boletos dorados. Esta será la cuarta vez que ambas escuadras se enfrentan para definir el título del ‘Circuito Rosa’.

⇒ Las Amazonas se quedaron con el primer lugar de la final de la Liga MX Femenil tras haber vencido a Cruz Azul por marcador global de 3-2. Por su parte, América se cita a una nueva final de la Liga MX Femenil tras haber eliminado a Chivas por marcador global de 4-0.

Aunque aún no hay fechas ni horarios definidos, se espera que la final de ida del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil entre Tigres y América se celebré el próximo viernes 21 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta sería el lunes 24 en el Volcán.



Tigres terminó la temporada regular del Apertura 2025 en la primera posición de la Tabla General tras haber sumado 42 puntos, producto de 13 victorias, tres empates y una derrota, además de haber sido la mejor ofensiva con 60 goles anotados y únicamente 11 en contra.

Ya en Liguilla, las Amazonas no fueron tan arrolladoras como en temporada regular. En cuartos de final, las regias eliminaron a Juárez tras vencerlas por la mínima en el marcador global. Ya en semifinales, las Felinas superaron a Cruz Azul 3-2 luego de haber empatado la Ida 1-1, pero imponerse en casa con marcador de 2-1.

Por otro lado, América finalizó en el tercer lugar de la campaña regular tras haber conseguido 38 puntos, apenas cuatro menos que Tigres y Pachuca. De los 17 encuentros, las comandadas por Ángel Villacampa ganaron 12, empataron dos y perdieron tres, con 56 goles a favor, 22 en contra y una diferencia de goles de +34.

En la Fase Final, las actuales subcampeonas aplastaron a Rayadas en cuartos de final, pues aunque la Ida terminó 1-1, el juego de Vuelta lo ganaron 5-0, para terminar con un global de 6-1. Ya en semis, las Águilas nuevamente se impusieron a Chivas en Liguilla, para así clasificarse a una nueva final.

En los ocho años de existencia de la Liga MX Femenil, Tigres es el equipo que más títulos tiene, con un total de seis; el último lo consiguió en el Apertura 2023. Del lado de América, a pesar de haber disputado cinco de las últimas seis Finales, apenas tiene dos campeonatos; dchos títulos fueron en el Apertura 2018, justamente ante Tigres, y en el Clausura 2023 ante Pachuca.