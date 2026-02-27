Diego Lainez renueva contrato con Tigres

febrero 26, 2026

Los Tigres de la UANL confirmaron este 25 de febrero de 2026 la renovación contractual de Diego Lainez. El extremo mexicano extendió su estancia en la institución regiomontana por tres años más, asegurando su permanencia al menos hasta el año 2029.

La directiva universitaria, encabezada por Mauricio Culebro, decidió poner fin a los rumores que vinculaban al futbolista con un posible regreso al fútbol europeo. Bajo el lema “La historia sigue”, el club anunció el acuerdo que no solo garantiza la continuidad de su mayor activo ofensivo, sino que incluye una mejora salarial sustancial, acorde al rol protagónico que ha asumido el canterano americanista desde su llegada a Nuevo León.

El motor ofensivo del Clausura 2026

La renovación de Lainez no es solo un movimiento mediático, sino un premio a su rendimiento dentro de la cancha. En lo que va del presente certamen, Diego ha disputado el 85% de los minutos, consolidándose como un titular indiscutible. Sus estadísticas en las primeras ocho jornadas del torneo son envidiables: acumula tres anotaciones y cuatro asistencias, liderando el rubro de pases de gol dentro del plantel.

Además, su capacidad de desequilibrio es la más alta de la Liga MX, promediando 4.2 regates por encuentro. Esta evolución ha sido clave para que Tigres se mantenga en los puestos altos de la tabla y aspire seriamente al título.

Clave en el plano internacional

En la Concachampions, el impacto de Diego Lainez ha sido igualmente determinante. Con una precisión de pase del 88% y una intervención directa en el 60% de los goles del equipo durante el torneo internacional, fue fundamental para avanzar en la ronda de octavos de final.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, Tigres blinda a su joya, asegurando que el proceso de madurez de Diego siga rindiendo frutos en la Sultana del Norte.