TEV sanciona a integrantes del comite del PAN; el presidente y tesorero serán incluidos al RNPSVPG

TEV sanciona a integrantes del comite del PAN; el presidente y tesorero serán incluidos al RNPSVPG

agosto 18, 2025

Xalapa, Ver.- Magistrados locales revocaron un acuerdo de la Comisión de Justicia del Comité Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) en el que se minimizó una queja de violencia política en razón de género que presentó la hoy diputada independiente Monserrat Ortega Ruiz.

La queja, que se presentó desde el año 2024, fue redirigida al TEV quien concluyó que desde el comité del PAN si se incurre en violencia política en razón de género al tener salarios diferenciados entre los integrantes del comité estatal, ganando menos las mujeres.

En la queja, la diputada aseguró que que el presidente del CDE y el encargado de la Tesorería mantienen de manera deliberada y constante una discriminación salarial por motivos de género.

“Existe discriminación generalizada en el CDE por motivos de género, y existe discriminación relativa a las actividades consideradas feminizadas, afectando desproporcionalmente a las mujeres”, argumentó en su escrito.

El tema se había dirigido a los órganos partidistas, no obstante, estos no validaron la violencia política debido a género, por lo que la quejosa acudió al TEV que determinó incluir, por un periodo de un año, al dirigente del PAN, Federico Salomón y Roberto Martínez Archer, encargado de la Tesorería, en el listado de personas sancionadas por violencia política de género.

Además, de que fueron amonestados públicamente por mantener salarios diferenciados entre hombres y mujeres con cargos similares.