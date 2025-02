Slim critica al desaparecido Ifetel por falta de autonomía

febrero 10, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El empresario mexicano Carlos Slim acusó este lunes al desparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) de no actuar con la independencia que se le atribuía y de perjudicar a sus empresas, Telmex y Telcel. Según Slim, el regulador obligó a estas compañías a brindar apoyo a firmas extranjeras de telefonía, lo que evidencia, en su opinión, la falta de autonomía del organismo. Además, afirmó que durante estos procesos no recibió respaldo de ningún presidente.

“No creíamos que AT&T, siendo la empresa más grande del mundo, ni Telefónica, la más grande de Iberoamérica, necesitaran tanto apoyo. Estábamos apoyando a las gigantes, lo cual era irracional. ¿Otro problema con el Ifetel? Nunca nos otorgaron la televisión de prepago, ni el instituto ni los presidentes”, señaló Slim.

Asimismo, el magnate desmintió que Telmex sea una empresa preponderante en el mercado de telecomunicaciones.

“Telmex no tiene preponderancia, hombre, entiende español. No tiene ninguna preponderancia: cero en televisión de paga, cero participación en televisión de paga. En banda ancha debe tener como 38 por ciento. Telmex no es preponderante”, afirmó.