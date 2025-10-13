Fundaciones Carlos Slim y Telmex Telcel envían 30 toneladas de ayuda a Veracruz

octubre 13, 2025

Este domingo, Fundación Carlos Slim y Fundación Telmex Telcel, con apoyo de personal de TELMEX y la red de Voluntarios, iniciaron la entrega de 30 toneladas de insumos y recursos esenciales para beneficiar en las comunidades de Veracruz afectadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Cazones.

La acción, que se lleva a cabo en tres comunidades severamente afectadas por las inundaciones, forma parte del programa de ayuda en desastres naturales, desarrollado por TELMEX y las Fundaciones para atender necesidades inmediatas y apoyar la recuperación local.

Recursos entregados

– 30 toneladas de ayuda humanitaria integrada por:

– 6,500 despensas

– 5,000 colchonetas

– 2,500 cobertores

– 6,075 bidones de agua

– Seis plantas potabilizadoras con capacidad de 22 litros por minuto cada una, para garantizar acceso a agua potable

– Transporte y logística con apoyo terrestre y aéreo, incluido un helicóptero de TELMEX, en coordinación con SEDENA

Áreas de atención

– Municipios: Poza Rica, Álamo y El Higo, Veracruz

– Población objetivo: familias y personas en situación de vulnerabilidad afectadas por las inundaciones

La entrega se realiza con la participación de empleados y voluntarios de Telmex y de la Fundación Carlos Slim, y cuenta con el apoyo operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para transporte y distribución de ayuda.

Este operativo reafirma el compromiso de ambas fundaciones con la atención oportuna y eficaz ante emergencias naturales, priorizando la protección y bienestar de las comunidades veracruzanas.

La entrega de ayuda continúa para alcanzar a la mayor cantidad posible de personas afectadas.