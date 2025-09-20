Slim gana concesión para ampliar el metro de Nueva York

septiembre 20, 2025

El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), bajo el mando de Carlos Slim, ganó la concesión para ampliar el metro de Nueva York en la famosa zona de Harlem. Este contrato está pactado por más de mil 767 millones de dólares y se prevé que finalice en 4 años.

Grupo FCC es una empresa nacida en Barcelona en 1900, siendo una de las constructoras más prestigiosas de Europa; sin embargo, en 2013, durante la crisis financiera e inmobiliaria que azotó a España, las deuda estuvieron a punto de acabar casi 114 años de historia. Slim, con Grupo CARSO, decidió invertir, salvando a la constructora mediante la adquisición de más del 60% de acciones de la empresa.

Casi 11 años después, Grupo FCC es de las empresas de infraestructura más grandes del mundo. Gracias a proyectos complejos como algunas líneas del metro en Arabia Saudita y Toronto, mediante un consorcio muy poderoso llamado Connect +, conformado por FCC Construcción y Halmar International, han estado ganando contratos multimillonarios en todo el mundo, entre ellos el de Estados Unidos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, destacó la importancia de este proyecto.

El consorcio deberá hacer el diseño y construcción de dos túneles que conectarán a dos nuevas estaciones en la zona de Harlem, extendiendo la línea desde el Upper East Side hasta East Harlem. De igual manera deberán hacer la conversión de un túnel construido en 1970, en una nueva estación entre las calles 116 y 125, así como la perforación de un pasaje de 2 mil 560 metros hasta Malcolm X Boulevard.

Según la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), estas obras beneficiarán a más de 300 mil usuarios al día en una de las zonas más concurridas en Manhattan.

Las modificaciones forman parte de un plan de inversión más amplio de 6 mil 990 millones de dólares, el cual generará miles de empleos directos e indirectos durante los próximos cuatro años.