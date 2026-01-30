Pompeya Bajo las nubes llega a MUBI México como uno de los documentales más esperados del año

enero 29, 2026

MUBI ha confirmado que el más reciente trabajo del aclamado documentalista Gianfranco Rosi, titulado Pompeya: Bajo las nubes, llegará en exclusiva a su catálogo en México el próximo 27 de marzo de 2026. Tras un exitoso recorrido por los certámenes más prestigiosos del mundo, incluyendo el 82° Festival de Cine de Venecia —donde se alzó con el Premio Especial del Jurado— y los festivales de Nueva York y Londres, esta producción se posiciona como uno de los estrenos autorales más importantes del año para la audiencia latinoamericana.

El multipremiado director Gianfranco Rosi regresa con un retrato humano sobre la incertidumbre

Fiel a su estilo de inmersión cinematográfica, Rosi entrega una obra que explora la vida en Nápoles, una ciudad que late bajo la constante y silenciosa amenaza del Monte Vesubio. A diferencia de sus trabajos anteriores como Fire at Sea o Notturno, esta película marca su regreso al blanco y negro después de tres décadas, capturando con una estética atemporal la dualidad de un territorio donde el suelo tiembla periódicamente. La crítica internacional ya ha calificado la experiencia como “un mosaico cinematográfico fantasmal, pero luminoso, de Nápoles”, destacando la maestría del director para convertir lo cotidiano en algo extraordinario.

La narrativa se aleja de los clichés turísticos para enfocarse en una comunidad que ha aprendido a vivir con la incertidumbre. A través de su lente, observamos a arqueólogos rescatando fragmentos de historia, niños estudiando mientras la tierra resuena y bomberos en guardia permanente. El resultado es una reflexión sobre la capacidad de la humanidad de vivir, amar y reconstruirse a la sombra de lo inimaginable, consolidando a Rosi como un observador agudo de la condición humana. Sus películas han sido descritas por especialistas como “exquisitos estudios etnográficos de nuestro planeta realizados por una especie extraterrestre”.

Una producción de alto nivel técnico filmada durante tres años de inmersión total

Para lograr esta pieza de inmersión cinematográfica, el director se integró durante tres años en las comunidades cercanas al Vesubio y los Campos Flégreos. El equipo técnico es igualmente destacado, contando con la edición de Fabrizio Federico y Joe Bini, junto a una banda sonora compuesta por el ganador del Óscar, Daniel Blumberg. Esta meticulosidad técnica permite que las fumarolas y los sonidos del mundo subterráneo se conviertan en personajes vivos, logrando lo que Screen Daily define simplemente como una obra “magistral” que rebosa de vida y contrastes visuales impactantes.

Pompeya: Bajo las nubes no solo es un estudio local sobre Nápoles, sino un espejo universal de la resiliencia. La película es producida por Donatella Palermo y Rai Cinema, entre otros sellos de renombre, asegurando una calidad que le valió comparaciones con piezas clásicas del cine europeo. Con su estreno exclusivo en MUBI, México se une a países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania en recibir esta cinta que The Guardian ha calificado como “una película intensamente inquietante y absolutamente distintiva”, ideal para quienes buscan un cine que trascienda el entretenimiento convencional.