Sheinbaum llama a gobierno de EU a la calma en redadas durante Copa Oro

junio 13, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la calma en vísperas del partido entre la Selección Mexicana de futbol y su similar de República Dominicana, programado para este sábado en el So-Fi Stadium de Los Ángeles, como parte de la Copa Oro.

Sheinbaum expresó su confianza en que el encuentro deportivo se desarrolle en un ambiente pacífico y sin incidentes relacionados con operativos migratorios.

“Sobre el partido, pues siempre hacerlo de manera pacífica. No creemos que, habiendo un partido de fútbol, vaya a haber alguna acción de… esperamos que no lo haya, o hacemos un llamado a que no lo haya, alguna acción del Servicio de Migración y Aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos”, señaló.

Sheinbaum informó que, a través de los consulados mexicanos en Estados Unidos se pondrá en marcha una campaña de información para orientar a connacionales sobre qué hacer en caso de ser detenidos por autoridades migratorias, además de exhortar a mantener contacto constante con sus familias.