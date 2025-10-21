Servicios de Salud van por la vacunación contra el tétanos y la fumigación contra mosquito transmisor del dengue

octubre 21, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García informó que se instalaron 59 carpas de atención médica y vacunación a la población afectada por las lluvias torrenciales que generaron inundaciones en municipios de la zona norte del estado, además se inició la fumigación para combatir el mosquito trasmisor del dengue y otras enfermedades.

En entrevista, aseguró que se desplegó personal de los Servicios de Salud de Veracruz, IMSS-Bienestar para realizar la campaña de vacunación y fumigación en las zonas afectadas.

Indicó que las 59 carpas se instalaron en Poza Rica y Álamo para la atención, sobre todo para aplicar vacuna contra el tétanos a la población expuesta a cortaduras por los desechos.

“El secretario de Salud, David Chacón, nos explicó que cuando la gente está sobre lodo también está expuesta al tétano. Por eso instalamos carpas con el doctor Roberto Ramos Alor y su equipo, que están vacunando y entregando pomadas antifúngicas”.

Además se inició el proceso, a través del equipo de Vectores de los Servicios de Salud de Veracruz, de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue, a fin de evitar en la medida de lo posible brotes de dengue.

“Hay toda una estrategia para atender el tema de salud. Son varios frentes y todos los días tenemos reuniones de coordinación para evaluar los avances”, finalizó.