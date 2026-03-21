Se supera meta de tarjetas Finabien para remesas: Gobierno de México

marzo 20, 2026

El Gobierno federal informó que superó la meta de 100 mil tarjetas Finabien destinadas al envío de remesas, al alcanzar un total de 132 mil 837 plásticos distribuidos. La directora de la Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, dio a conocer estos resultados durante una conferencia oficial.

De acuerdo con la funcionaria, este avance refleja una mayor adopción del instrumento entre personas migrantes, principalmente en Estados Unidos, quienes utilizan la tarjeta para enviar recursos a sus familias en México. Además, destacó que el programa ha mantenido un crecimiento sostenido desde su relanzamiento.

En ese sentido, explicó que tan solo en el mes de julio, cuando se reactivó el esquema, se colocaron más de 26 mil tarjetas, mientras que en enero se registraron 21 mil 788 nuevas emisiones, lo que consolidó el ritmo de expansión del programa.

¿Qué ventajas ofrece la tarjeta Finabien?

Las autoridades señalaron que la tarjeta se posiciona como una opción competitiva en el mercado de envío de remesas, debido a sus condiciones económicas. En particular, se destacó una comisión aproximada de 2.99 dólares por operación, lo que representa un costo menor frente a otros servicios similares.

Asimismo, el programa ha logrado mantenerse durante 24 semanas consecutivas en el primer lugar de evaluaciones realizadas por la Profeco, tanto en comisión como en tipo de cambio. Este desempeño ha contribuido a su posicionamiento entre los usuarios.

Además del envío de dinero, la tarjeta permite realizar aportaciones al IMSS, lo que facilita el acceso a servicios de seguridad social para las familias beneficiarias. De igual forma, las autoridades prevén incorporar próximamente opciones para contribuciones al Infonavit.

Otro de los beneficios incluye la posibilidad de contratar un seguro de repatriación, lo que amplía la cobertura de servicios disponibles para los connacionales. Estas herramientas buscan fortalecer la inclusión financiera y mejorar las condiciones de envío de recursos.

Finalmente, el Gobierno federal hizo un llamado a las comunidades migrantes para promover el uso de esta tarjeta, con el objetivo de ampliar su alcance. En conjunto, la estrategia apunta a consolidar un sistema más accesible y eficiente para el flujo de remesas hacia el país.