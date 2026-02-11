Gobierno de México garantiza vacunas contra sarampión

febrero 11, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de México cuenta con 28 millones de dosis de vacuna contra el sarampión disponibles de manera inmediata y una red nacional de más de 21 mil puntos de vacunación activos, lo que garantiza la protección de la población y permite contener eficazmente el brote registrado en diversas entidades del país, aseguró Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

El funcionario destacó que la alta cobertura de vacunación alcanzada en los últimos años ha sido determinante para controlar la transmisión del virus y lograr su eliminación en Chihuahua, así como avances importantes en al menos siete estados más.

Subrayó que este escenario no habría sido posible sin una población mayoritariamente inmunizada.

López Elizalde reiteró que la vacunación es la estrategia central y más efectiva para frenar el sarampión, política avalada por especialistas nacionales e internacionales y respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismos que han acompañado al país tanto en el diseño como en la implementación territorial de las acciones sanitarias.

Explicó que, ante cada caso sospechoso, las autoridades de salud activan cercos vacunales, inmunizando hasta 25 manzanas alrededor del contagio.

En zonas con mayor número de casos, se despliegan barridos vacunales intensivos casa por casa, con el objetivo de cortar de manera inmediata la cadena de transmisión.

El subsecretario resaltó que el país no solo cuenta con vacunas suficientes, sino con una capacidad operativa robusta.

Detalló que las 28 millones de dosis disponibles se suman a las 14.3 millones ya aplicadas durante 2025 y 2026, una cifra muy superior a la de un año sin brote, cuando México aplicaba entre cinco y seis millones de vacunas contra esta enfermedad.

El grupo prioritario sigue siendo el de niñas y niños de seis meses a 12 años, por tratarse de la población más vulnerable; sin embargo, ante la detección de contagios en personas jóvenes y adultas que no completaron su esquema en el pasado, la estrategia se amplió en las entidades con mayor incidencia para vacunar a personas de 13 a 49 años sin esquema completo.

Para garantizar el acceso, López Elizalde enfatizó que más de 21 mil centros de salud en todo el país están habilitados para aplicar la vacuna, lo que permite una cobertura prácticamente universal.

Aclaró que quienes ya cuentan con sus dos dosis no requieren refuerzos adicionales y se encuentran protegidos.

Finalmente, recordó que la población puede ubicar de forma rápida y sencilla su punto de vacunación más cercano a través de la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx, donde se despliega información actualizada sobre ubicación, horarios y días de atención de los más de 21 mil puntos de vacunación, integrados por el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y los servicios estatales de salud.