Gobierno de México refuerza aún más vacunación contra sarampión

febrero 12, 2026

Vacunación llegará a escuelas

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de México reforzó su estrategia de vacunación focalizada ante la persistencia de la transmisión del virus del sarampión en algunas entidades del país, con prioridad en niñas y niños de seis meses a 12 años, así como en personas de 13 a 49 años que no cuentan con esquema de vacunación, informó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud.

Durante su intervención, el funcionario presentó la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx, un sitio que permite ubicar de manera sencilla más de 21 mil puntos de vacunación distribuidos en todo el territorio nacional, operados por instituciones federales y estatales como el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y los servicios de salud locales.

Clark subrayó que el acceso a la información no se limita al uso de internet, ya que las personas que no cuenten con conectividad o prefieran atención telefónica pueden marcar al 079, donde recibirán orientación personalizada sobre el punto de vacunación más cercano, de acuerdo con su entidad, municipio y grupo de edad.

“La idea es que nadie se quede fuera por no saber cómo o dónde vacunarse”, afirmó.

El subsecretario recordó que México mantiene una alta tasa de vacunación, lo que ha permitido que, pese a tener una población superior a los 133 millones de habitantes, se hayan registrado poco más de nueve mil casos en el último año.

Esta cobertura, explicó, ha reducido de manera significativa la velocidad de transmisión del virus.

No obstante, reconoció que aún existe un número relevante de personas sin vacunar, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a reorientar la estrategia hacia grupos y regiones específicas.

Clark enfatizó que la principal prioridad son las niñas y niños de seis meses a 12 años, especialmente aquellos que no han recibido ninguna dosis o que no han completado su esquema.

Explicó que los menores de seis meses a un año no habían tenido antes la oportunidad de vacunarse, ya que el esquema tradicional inicia a los 12 meses, pero el actual contexto de transmisión hace necesario ampliar la cobertura. Además, advirtió que este grupo puede desarrollar cuadros más graves de la enfermedad.

“Vacunar a los niños no solo los protege a ellos, sino que protege a toda la comunidad, porque evita que el virus encuentre cómo reproducirse”, señaló.

El subsecretario detalló que los casos registrados en el país se concentran principalmente en dos o tres entidades, y recordó que Chihuahua, que llegó a concentrar cerca de la mitad de los contagios, ya prácticamente cerró su brote.

Actualmente, indicó, las entidades con mayor transmisión activa son Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco.

En estos estados, el llamado se extiende a personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente de vacunación.

Aclaró que quienes ya recibieron la vacuna no necesitan revacunarse de inmediato, incluso si no recuerdan la fecha exacta, ya que se considera que mantienen protección.

Respecto a las personas de 50 años y más, Clark explicó que no forman parte del grupo prioritario porque la gran mayoría ya cuenta con inmunidad, ya sea por vacunación previa o por haber estado expuestos al virus antes de su erradicación, particularmente durante brotes como el de 1989.

“No es que se les esté dejando fuera, es que ya están protegidos”, puntualizó.

Finalmente, el subsecretario llamó a la población a mantener la calma, subrayando que la situación está bien monitoreada y localizada en zonas específicas del país.

Reiteró que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar contagios y proteger tanto a individuos como a la comunidad en general.

“Si estamos vacunados, podemos estar tranquilos; lo importante es que quienes no lo están acudan a hacerlo”, concluyó.