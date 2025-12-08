Revelan las nominaciones a los Globos de Oro 2026
diciembre 8, 2025
Los Globos de Oro 2026 dejaron una lista de nominados que marca la temporada de premios. La ceremonia está programada para el 11 de enero de 2026 y las candidaturas muestran tanto favoritos claros como sorpresas que animarán el debate hasta la gala.
Entre los nombres más repetidos hay producciones comerciales y propuestas más autorales que compiten por los principales galardones.
En cine, One Battle After Another se perfila como la gran favorita, con nueve nominaciones que la colocan al frente de la carrera. Junto a ella aparecen títulos que sumaron múltiples candidaturas: Sentimental Value, Sinners, Hamnet, Frankenstein y Wicked: For Good. Esa mezcla sugiere una contienda abierta entre películas de gran presupuesto y filmes más íntimos que han conectado con la prensa extranjera en Hollywood.
El apartado televisivo también presentó nombres recurrentes. The White Lotus lidera las nominaciones en series y consolida su estatus como fenómeno televisivo de la temporada. Otras series destacadas compiten en categorías clave de actuación y producción, lo que promete una noche de disputas cerradas en la pantalla chica y un seguimiento intenso por parte de críticos y audiencias.
En conjunto, las nominaciones trazan un mapa claro de favoritos y contendientes. One Battle After Another y The White Lotus son los nombres a seguir, mientras que la llegada del podcast y la diversidad en animación añaden capas de interés. Estas candidaturas marcarán la conversación mediática hasta la noche de la gala y servirán como termómetro para lo que podría consolidarse en entregas posteriores.
A continuación, algunas de las categorías y sus nominados. La lista completa se puede consultar completa en las redes sociales de los Golden Globes.
Mejor película – Drama
Frankenstein
Hamnet
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Mejor actriz en una película – Drama
Jessie Buckley, Hamnet
Jennifer Lawrence, Die My Love
Renate Reinsve, Sentimental Value
Julia Roberts, After The Hunt
Tessa Thompson, Hedda
Mejor actor en una película – Drama
Eva Victor, Sorry, Baby
Joel Edgerton, Train Dreams
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, The Smashing Machine
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, The Secret Agent
Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Mejor serie de televisión – Drama
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus