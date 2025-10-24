Retiran de manera urgente paquetes de huevo contaminados con salmonela en Santa Fe, Texas

octubre 24, 2025

SANTA FE, TEXAS.- Paquetes de 12 unidades de huevo fueron retirados de todas las tiendas por estar posiblemente contaminados con Salmonella, una bacteria transmitida a través de los alimentos y capaz de provocar síntomas como diarrea, fiebre, náusea, vómito y dolor de estómago en personas infectadas.

En ciertos casos, la diarrea causada por el microorganismo puede ser tan grave que se requerirá hospitalización. La enfermedad puede llegar a otras partes del cuerpo al propagarse desde los intestinos a través del torrente sanguíneo, convirtiéndose en una condición potencialmente mortal, a menos que el enfermo sea tratado de inmediato con antibióticos.

La compañía Kenz Henz de Santa Fe, Texas, inició el retiro voluntario de sus paquetes de 12 huevos debido a que pudieron estar contaminados con la bacteria mencionada anteriormente. Hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con este producto, sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) hicieron un llamado a los compradores a evitar consumir el alimento y devolverlo para recibir un reembolso completo.

¿Qué productos fueron retirados del mercado?

De acuerdo con el aviso de la FDA, emitido el 17 de octubre, los productos retirados por Kenz Henz se envasan en cajas de 12 unidades marcadas con el código UPC 86949400030 con las fechas de caducidad del 11/10 al 14/10 y del 16/10 al 17/10, estampada en uno de los lados de la caja.

Estos huevos se vendieron en tiendas minoristas de Houston. La página web de la empresa señala que sus productos se venden en establecimientos como HEB, Kroger, Arlan Markets, Food King y tiendas de especialidad, todas ubicadas en Texas, Estados Unidos.

La agencia federal instó a los consumidores que compraron cajas de 12 unidades de huevos de gallinas criadas en pastura Kenz Henz grado AA a devolver los productos a la tienda donde fueron adquiridos para obtener así un reembolso completo. Además, pusieron a disposición del público números de atención para contactar a la empresa en un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Asimismo, la FDA anunció que iniciaron una inspección en las instalaciones de procesamiento de huevos de Black Sheep Egg Company, donde recopilaron muestras ambientales. De todas las recolectadas, descubrieron que 40 dieron positivo a Salmonella, incluyendo siete cepas diferentes, algunas de ellas causantes de enfermedades en humanos.

Actualmente, según detalló la FDA, no se cuenta con información suficiente que sugiera que esta empresa sea la fuente de un brote en curso.

¿Qué es la Salmonelosis y por qué puede ser peligrosa?

Normalmente, las personas pueden infectarse con Salmonella tras manipular alimentos contaminados y propagar accidentalmente la bacteria al llevarse las manos a la boca.

Los alimentos contaminados con los que suelen infectarse las personas son:

Productos a base de carne y avícolas crudos o poco cocidos

Huevos y productos de huevo crudos o poco cocidos

Leche cruda o sin pasteurizar y otros productos lácteos

Frutas y verduras crudas

Animales como el ganado, pollos, roedores, reptiles y anfibios pueden ser portadores naturales de la bacteria y no mostrar síntomas; las personas pueden contagiarse al manipularlos, sin embargo, el microorganismo es capaz de entrar al interior y exterior de las jaulas, acuarios o terrarios donde habitan estos seres vivos.

Si bien la mayoría de las personas suelen recuperarse de la salmonelosis luego de entre cuatro y siete días sin tratamiento, en algunos casos la diarrea provocada puede ser tan grave que el paciente deberá ser hospitalizado, de acuerdo con los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).