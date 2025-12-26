Virus del sarampión se propagó en Chihuahua, proveniente de Texas

diciembre 26, 2025

El estado ocupó durante los primeros meses de 2025 el primer lugar a nivel nacional en casos del virus del sarampión.

Los contagios se iniciaron en febrero en la comunidad menonita en el municipio de Cuauhtémoc, por un ciudadano que contrajo la enfermedad en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con el seguimiento de EL UNIVERSAL, el virus se propagó en esa región debido a que la mayoría de los contagiados no contaba con la vacuna contra el sarampión, tanto en niños como en adultos.

El 11 de abril de 2025, la Secretaría de Salud de Chihuahua reportó la primera muerte por sarampión en el estado: un hombre de 31 años del municipio de Ascensión que no contaba con la vacuna, además padecía diabetes mellitus.

El virus continuó afectando a la población en Chihuahua, sobre todo de municipios serranos y del noroeste, donde la mayoría de la población afectada no estaba vacunada.

Para disminuir los contagios, las autoridades estatales incrementaron las medidas de prevención, los cercos sanitarios, y durante los meses de mayo, junio y julio se reforzaron todas las campañas de vacunación.

Incluso, al inicio del ciclo escolar 2025-2026, se exigió de manera obligatoria a los estudiantes de nivel básico contar con la vacuna del sarampión para frenar su propagación.

Pese a ello, las muertes del virus continuaron registrándose tanto en menores de edad y adultos, sobre todo en personas de la comunidad rarámuri. Fue hasta octubre que la Secretaría de Salud reportó una disminución en los contagios.

Gilberto Baeza Mendoza, secretario de Salud, explicó en ese entonces que, de 300 casos semanales reportados en agosto, para octubre se presentaban de seis a 12.

Además, se desarrolló una estrategia de prevención con las personas trabajadoras del campo y personal de los distritos de Salud de Chihuahua, donde incluso se vacunó casa por casa.

A inicios de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció al gobierno de Chihuahua por las acciones emprendidas para contener el avance del virus en la entidad.

En el informe presentado a la OPS se detalló que, a esa fecha, había 18 municipios sin casos confirmados, 30 con 42 días o más sin contagios, 13 que tenían entre 16 a 41 días sin registros y otros seis municipios con casos positivos en los últimos 15 días.

Hasta el 19 de diciembre, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, a nivel nacional se tenían registrados 5 mil 860 casos acumulados de en 29 entidades del país, así como 24 defunciones.

Según el documento, Chihuahua ocupaba el primer lugar en contagios, con 4 mil 473 casos confirmados acumulados, seguido de Jalisco, con 462; Guerrero, con 227; Michoacán, con 210, y Sonora, con 102.