En septiembre, inician las Farmacias del Bienestar; confirma Sheinbaum

agosto 23, 2025

Inaugura hospital regional del ISSSTE en Acapulco

Carlos Guzmán | Enviado, Acapulco.- En el inicio de su gira de fin de semana por Guerrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de septiembre comenzarán a operar las Farmacias para el Bienestar, un nuevo programa del Gobierno Federal que busca garantizar el acceso gratuito a medicamentos. Estas farmacias estarán ubicadas junto a las Tiendas Bienestar y los Centros de Salud, con especial atención a personas adultas mayores y con discapacidad.

El anuncio se dio en el marco de la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco del ISSSTE, un proyecto que, según destacó la mandataria, representa un paso fundamental en el fortalecimiento del sistema público de salud en Guerrero. “Inaugurar un hospital de este tamaño, de estas características, de esta calidad para el pueblo de Guerrero, solo hace que tengamos el corazón feliz junto con ustedes, es una maravilla”, expresó Sheinbaum durante su intervención.

La primera etapa del hospital requirió una inversión de 3 mil millones de pesos y contempla áreas de consulta externa, farmacia, espacios administrativos y de enseñanza. El nuevo centro hospitalario comenzará operaciones este lunes con 250 camas hospitalarias y 250 no hospitalarias, además de contar con un acelerador lineal, equipo de resonancia magnética de alta gama, quirófano para neurocirugía, sala de hemodinamia y 50 sillones para hemodiálisis.

Sheinbaum recordó que este hospital fue un proyecto iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y resaltó que su conclusión refleja la continuidad en las políticas de salud impulsadas por el Gobierno Federal. Asimismo, destacó que la estrategia busca garantizar que ningún mexicano quede sin atención médica ni medicamentos.

En su mensaje, la presidenta anunció también que entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 se pondrán en marcha 31 hospitales y 12 centros de salud en distintas regiones del país. El objetivo, reiteró, es consolidar un sistema nacional de salud que garantice el acceso universal y gratuito como un derecho.

Además del fortalecimiento hospitalario, Sheinbaum subrayó que su administración impulsa en Guerrero el programa “Acapulco se Transforma Contigo”, con una inversión de 7 mil millones de pesos en obras de agua potable, drenaje, limpieza, alumbrado público y en la construcción de una planta de separación de basura.