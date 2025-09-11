Reino Unido despide a embajador por vínculos con Epstein

septiembre 11, 2025

El Reino Unido despidió a su embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, después de que se revelaran correos electrónicos expresando su apoyo hacia Jeffrey Epstein, empresario estadounidense acusado de manejar una red de tráfico sexual que incluía a menores de edad.

Este jueves 11 de septiembre, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, decidió cesar a Peter Mandelson como embajador. El político inglés de 71 años es conocido por el papel importante que ha desempeñado en la reforma del Partido Laborista desde que Tony Blair, exprimer ministro que estuvo a cargo de la agrupación política de 1997 a 2004.

En los correos, Mandelson le expresa su apoyo a Jeffrey Epstein mientras este último se encontraba siendo procesado en 2008 por delitos sexuales y le pide que luche por una liberación anticipada, además de referirse a él como “mejor amigo” en una carta escrita en 2003.

El primer ministro británico inicialmente había expresado su apoyo a su embajador; no obstante, la postura del gobierno cambió una vez que a través de un comunicado se afirmó tener conocimiento de que este pedía que se impugnara la condena de su amigo, al mismo tiempo que la calificaba de injusta.

“Los correos muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein son materialmente diferentes de lo que se conocía en el momento de su nombramiento”, aseveró a través de un comunicado el ministerio de Asuntos Exteriores.