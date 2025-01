Reino Unido no aceptará el cambio de nombre a Golfo de América

enero 23, 2025

Tras el decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para modificar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, el gobierno de Reino Unido traicionó al mandatario y continuará refiriéndose a la cueca oceánica como Golfo de México.

El pasado 20 de enero se llevó a cabo el juramento de Donald Trump en Washington. D.C., y horas después firmó una serie de decretos que implicaron a México en temas arancelarios, de migración y sobre narcotráfico.

En ese marco, Donald Trump firmó un decreto para llamarle Golfo de América a la cuenca oceánica en la plataforma continental de Estados Unidos. Sin embargo, otros gobiernos del mundo, como el de Reino Unido, mantendrá la denominación de Golfo de México.

El nombre del Golfo de México no será modificado en Reino Unido por la denominación Golfo de América, como instruyó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en uno de los decretos que firmó a unas horas de asumira la presidencia de Estados Unidos pos segunda ocasión.

De acuerdo con el diario The Telegraph, las autoridades de Gran Bretaña decidieron secundar al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que “el nombre del golfo no puede ser cambiado universalmente por un solo país”.

“Una fuente dijo que el nombre del golfo no puede ser cambiado universalmente por un solo país y que (…) no se aplicará a los productos del Reino Unido (…) Gran Bretaña no reconocerá el nuevo nombre de Trump para el Golfo de México“, The Telegraph.