Inglaterra en emergencia nacional por escasez de agua

agosto 12, 2025

La Agencia de Medio Ambiente de Reino Unido (Environment Agency) declaró este martes la escasez de agua en Inglaterra como de “importancia nacional“.

De manera oficial, cinco zonas están en sequía y otras seis enfrentan condiciones prolongadas tras el semestre más seco desde la mitad del año de 1976.

Pese a la temporada de lluvias en julio, los niveles de embalses cayeron al 67.7% frente al 80.5% registrado en la primera semana de agosto del año anterior.

La Unión Nacional de Agricultores alertó que la sequía ya está afectando la temporada de cultivo. Además, se anticipan daños en humedales y hábitats fluviales, junto con un mayor riesgo de incendios forestales.

Julio fue el quinto mes más caluroso registrado en Inglaterra, mientras que agosto inició con la cuarta ola de calor del verano, agravando la situación sobre los recursos hídricos.

La Oficina Meteorológica pronosticó temperaturas elevadas a consecuencia de la alta presión y corrientes de aire del sur en Inglaterra y Gales. Se advierten riesgos para la salud, como golpes de calor y deshidratación.

La directora de agua de la Agencia, Helen Wakeham, hizo un llamado a la población para reducir el consumo y aliviar la presión sobre el vital líquido.

Asimismo, las autoridades alertaron que, sin medidas urgentes, para 2055 el déficit diario de agua podría alcanzar 5 mil millones de litros, con un déficit adicional de mil millones para usos económicos.