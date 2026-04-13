Reingreso de Artemis II tuvo momentos críticos, pero misión fue exitosa: experto

abril 13, 2026

Redacción/Xalapa. El presidente de AXA Aerospace y contratista de la NASA, Fernando de la Peña, aseguró que el regreso de la misión Artemis II implicó momentos de alto riesgo, especialmente durante el reingreso a la atmósfera terrestre.

En entrevista para En Contacto, explicó que uno de los puntos más críticos es el ángulo de entrada, ya que si no es el adecuado, la nave puede rebotar o incendiarse debido al calor extremo. Además, durante esta fase se pierde la comunicación por el plasma que rodea la cápsula.

Detalló que los astronautas también enfrentan efectos físicos importantes, como deshidratación, desorientación y fuertes impactos al momento del despliegue de paracaídas, equivalente a cinco veces la fuerza de gravedad.

Sobre el futuro del programa, indicó que las misiones continuarán con pruebas de acoplamiento entre la nave Orión y el módulo lunar, con miras a regresar a la Luna en próximas fases, con costos que oscilan entre los 10 y 20 mil millones de dólares.