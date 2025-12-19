Reinauguran la Costera Miguel Alemán de Acapulco

diciembre 19, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno federal, en coordinación con el gobierno de Guerrero y el ayuntamiento de Acapulco, inauguró este viernes la rehabilitación integral de la Costera Miguel Alemán, una de las principales arterias turísticas del país, como parte del programa “Acapulco se transforma contigo”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la emergencia que enfrentó el puerto después del paso del huracán “John”.

Durante la inauguración, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez, destacó que la intervención representa mucho más que una obra urbana, al tratarse de un proyecto integral enfocado en movilidad segura, renovación urbana, sustentabilidad ambiental y recuperación de la actividad turística.

“Hoy estamos muy contentos porque estamos inaugurando la rehabilitación de la Costera Miguel Alemán, una obra que forma parte del programa que usted inició y decretó el 17 de enero de este año. Acapulco se transforma contigo no es un discurso, son hechos”, afirmó ante la presidenta, la gobernadora Evelyn Salgado y autoridades municipales.

Ramírez detalló que el proyecto tuvo como eje central la movilidad segura para peatones, con especial atención a personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con movilidad limitada.

Entre las acciones realizadas destacan:

• Renovación de 2 mil 700 metros cuadrados de concreto hidráulico

• Rehabilitación de 13 mil metros cuadrados de banquetas

• Reconstrucción de 2 mil 300 metros cuadrados de guarniciones

• Colocación de mil 365 metros de baldosas

• Instalación de 282 nuevos volardos y 32 parabuses

• Implementación de 11 cruces seguros para prevenir accidentes

• Renovación total de la señalética vertical y horizontal

• Sustitución de 400 metros de drenaje

Además, se incorporaron 34 figuras lúdicas como parte de la nueva imagen urbana del corredor turístico.

Uno de los anuncios más relevantes fue que la Costera Miguel Alemán quedó iluminada al 100 por ciento, gracias a la instalación de 800 luminarias solares, tanto en el arroyo vehicular como en las banquetas, lo que refuerza la seguridad y reduce el impacto ambiental.

“Hoy la costera está completamente iluminada con tecnología ecológica, lo que mejora la seguridad y la experiencia tanto de turistas como de trabajadores del sector”, subrayó el funcionario.

En materia ambiental, Fonatur impulsó una transformación inédita al sustituir áreas de concreto innecesario por espacios verdes, favoreciendo la permeabilidad del suelo y la recuperación del entorno natural.

Las acciones incluyen:

• Instalación de 125 jardines de lluvia

• Creación de 2 mil 500 metros cuadrados de nuevas áreas verdes

• Colocación de 9 mil 700 metros de pasto

• Siembra de 60 mil plantas nativas y 300 árboles

• Implementación de 11 kilómetros de riego automatizado

Ramírez recordó que el Marina Bus, operado por la Secretaría de Marina, ya funciona de manera diaria, con cuatro recorridos entre el Zócalo y Puerto Marqués, fortaleciendo la conectividad y la movilidad turística.

Finalmente, hizo un llamado nacional a visitar el puerto:

“Acapulco está más que listo para recibir a la gente. Acapulco está de pie y los espera con los brazos abiertos”.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado afirmó que Acapulco vive una etapa de renovación profunda gracias al respaldo del gobierno federal, al destacar que hoy el puerto “no solo está de pie, sino que brilla con una nueva luz de esperanza”.

Desde el Parque Papagayo, uno de los espacios recuperados, Salgado resaltó la creación de senderos seguros para mujeres, accesos de playa renovados y espacios públicos gratuitos, además de la rehabilitación de vialidades clave como la avenida Escénica y el bulevar de las Naciones.

También destacó la intervención en colonias y barrios, con más de 200 murales de gran formato y la rehabilitación de más de 5 mil 300 viviendas mediante el programa Juntos Pintemos Acapulco.

“Acapulco es un pueblo resiliente, de lucha, que hoy tiene una esperanza renovada. Nunca olvidaremos el apoyo y la solidaridad que han transformado el presente y el futuro de nuestro puerto”, expresó.