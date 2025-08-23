Sheinbaum inaugura el ‘Marinabus’ de Acapulco y supervisa avance de ASIPONA

agosto 23, 2025

Carlos Guzmán | Enviado, Acapulco.- En el segundo día de su gira por Guerrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recorrió los avances de obras del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Acapulco y puso en funcionamiento el sistema de transporte de pasajeros y carga ‘Marinabús’. Esta nueva alternativa impulsará la movilidad en la bahía del principal puerto del Pacífico mexicano.

Durante su visita, la mandataria subrayó la relevancia de modernizar la infraestructura portuaria para catalizar el desarrollo económico, comercial y turístico. Aseguró que mejoras en logística, operación y seguridad marítima serán clave para revitalizar el flujo comercial y la experiencia de los paseantes.

Sheinbaum describió al Marinabús como parte de una visión integral: es rápido, seguro y sustentable, beneficiará a miles en sus trayectos diarios, fomentará el turismo y apuntalará la economía local. Destacó que este sistema estará operado por la Secretaría de Marina, resaltando su doble función: protección del mar y construcción de bienestar para la población.

A casi un año de administración, la presidenta enfatizó los resultados del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, que contribuyó a devolver la tranquilidad al puerto mediante una mayor presencia de la Guardia Nacional. Dijo que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de un gobierno cercano al pueblo y solidario, reafirmando que Acapulco está en recuperación y fortalecimiento constante.

No obstante, persiste una elevada percepción de inseguridad: según la ENSU del segundo trimestre de 2025, el 83.4 % de los habitantes de Acapulco mayores de 18 años consideran su ciudad insegura, un alza significativa frente al 79 % del trimestre anterior y 75.7 % en junio de 2024. A su vez, datos del segundo trimestre de 2025 indican que en lo que va del año 2025 se han registrado 309 asesinatos en Acapulco, consolidando al puerto como uno de los focos de violencia a nivel nacional. Por otra parte, en julio de 2025, Guerrero reportó 134 homicidios dolosos solo ese mes, acumulando 870 en el año, posicionándose entre los estados con más casos en el país. Sin embargo, también hubo signos de mejora: entre enero y principios de 2025, los homicidios dolosos disminuyeron un 50.1 % en Acapulco, según el SESNSP, mientras que en todo Guerrero la baja fue del 15.7%.

La jefa del Poder Ejecutivo federal concluyó indicando que la inauguración del Marinabús y la supervisión de la construcción de la ASIPONA, sostuvo, “marcan avances concretos en infraestructura y movilidad, mientras que el programa ‘Acapulco se Transforma Contigo’ refleja compromisos con la seguridad. Sin embargo, los altos niveles de violencia y la percepción predominante de inseguridad exigen esfuerzos sostenidos. La combinación de desarrollo físico con estrategias de seguridad integrales será clave para cimentar la confianza ciudadana, revitalizar el turismo y consolidar la recuperación de Acapulco desde una perspectiva de bienestar compartido”.