Realizan evento para donación de cabello necesario para gorritos oncológicos

marzo 1, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.– Luego de reconocer que el tratamiento contra el cáncer es sumamente caro, Griselda Acosta, directora y fundadora de la Fundación Dona Tu Cabello “Sofía dona una ilusión”, hizo un llamado a la población para que se sume a ser padrino de un “gorrito oncológico” para mujeres y niñas que luchan contra esta enfermedad.

En el marco del evento El Kilómetro “Dame Cinco” para apoyar a niñas y mujeres en sus tratamientos oncológicos, se buscó la donación de cabello para la realización de gorritos oncológicos que ayudan a levantar la autoestima de las pacientes que enfrentan los efectos de las quimio y radioterapias.

“Se busca ese apoyo para continuar con el apoyo que se les da a las mujeres y a las niñas que enfrentan los efectos de las quimioterapias, precisamente darles gorritos oncológicos con extensiones de cabello natural. Estaremos recibiendo personas que vienen a donarlos, pero ya cortado”.

Indicó que se requiere cabello donado con las siguientes características: 30 centímetros, limpio y seco, si está teñido que no esté maltratado, no se aceptan cabello en capas, con el que se dona hacemos una extensión que se coloca con broches al gorro.

La activista dijo que estos gorritos, mucho más económicos que las pelucas oncológicas, y les permite a las mujeres y niñas una sensación de volver a tener su cabello, mejorando su autoestima.

“Les devuelve la autoestima, las mujeres en tratamiento oncológico pierden el cabello, la ceja, la pestaña y por ende la autoestima, a veces la mutilación de senos, es devolverles un poquito de alegría”.

Griselda Acosta dio a conocer que durante el 2025 se donaron alrededor de 250 gorritos que se distribuyeron en Xalapa, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.