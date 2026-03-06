Protección Civil atiende incendio forestal registrado en Xico Viejo

marzo 5, 2026

Redacción/Xalapa. A través de un comunicado, el alcalde de Xico, informó que el incendio que tuvo lugar en las inmediaciones de Xico-viejo ya está siendo atendido por protección civil y personal de bomberos.

De igual manera se ha activado «la coordinación entre las distintas áreas operativas para apoyar en las labores necesarias y trabajar de manera conjunta en el control y sofocación del incendio». En ese sentido, se solicitó a la ciudadanía a estar al tanto de los canales oficiales para las actualizaciones al respecto.

Se insta encarecidamente a la población a no acercarse a la zona ya que una exposición podría derivar en un incidente que puede provocar heridas serias.