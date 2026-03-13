Pronostican chubascos y rachas de viento en Veracruz este viernes

marzo 13, 2026

Xalapa, Ver., 13 de marzo de 2026.— Este viernes se esperan lluvias y chubascos en diversas zonas del estado de Veracruz, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo informó que un canal de baja presión sobre el interior del país, combinado con inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, provocará intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en territorio veracruzano.

Durante la mañana se prevé ambiente fresco a templado en gran parte del estado, con condiciones frías en zonas serranas. Conforme avance el día, el ambiente se tornará templado a cálido, mientras que el cielo permanecerá medio nublado a nublado.

El pronóstico también indica vientos del este y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras.

Autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían provocar encharcamientos en áreas urbanas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil.

El SMN exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y cambios bruscos en las condiciones del tiempo durante la jornada.