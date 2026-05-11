Presentan segunda edición de México Canta

mayo 11, 2026

Final será en el Auditorio Nacional

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció la segunda edición del concurso binacional “México Canta”, una estrategia cultural impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca promover nuevas narrativas musicales alejadas de la violencia, la misoginia y la discriminación, a través del regional mexicano y sus fusiones urbanas.

Durante la presentación oficial, Curiel destacó que el proyecto forma parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas por la Paz y contra las Adicciones, y subrayó que la iniciativa “no trata de prohibir”, sino de abrir espacios para que las juventudes construyan otros referentes culturales.

“Partimos de la convicción de que la cultura y la música transforman vidas, construyen comunidad y generan paz”, afirmó.

La funcionaria estuvo acompañada por la cantante Majo Aguilar, el intérprete Junior H y representantes del Consejo Mexicano de la Música, organismo que agrupa a compositores, productores, sellos independientes y comerciales que respaldan el certamen.

Uno de los ángulos centrales del anuncio fue el fortalecimiento del regional mexicano como herramienta cultural y de identidad, en medio del debate público por los contenidos musicales vinculados a la violencia.

Curiel enfatizó que el objetivo no es censurar géneros ni canciones, sino impulsar propuestas distintas desde las propias juventudes.

Además, resaltó que el regional mexicano representa actualmente el 70 por ciento del consumo de música mexicana en plataformas de streaming a nivel global, por lo que el concurso busca aprovechar ese alcance internacional para posicionar contenidos con mensajes positivos.

La convocatoria estará abierta del 11 de mayo al 10 de junio a través de México Canta y podrán participar jóvenes de entre 18 y 29 años, ya sea como solistas, dúos o agrupaciones.

Las canciones podrán interpretarse en español, inglés, spanglish o lenguas originarias, y deberán estar enfocadas en el regional mexicano y sus fusiones contemporáneas.

Curiel informó que la edición 2025 del certamen registró cerca de 15 mil participantes y acumuló más de 11 millones de visualizaciones en 25 medios públicos. Además, más de 220 mil personas participaron en la votación de la final.

Los ganadores de la primera edición fueron Sergio Maya, originario de Hidalgo, así como Carmen María y Galia Siurob, de Tijuana, quienes actualmente trabajan en la producción profesional de sus discos con apoyo de sellos musicales.

Para esta nueva edición, el formato tendrá cambios importantes: las semifinales dejarán el estudio de televisión y se realizarán en vivo y de manera presencial en ciudades emblemáticas para el regional mexicano.

La primera semifinal se llevará a cabo el 23 de agosto en el Million Dollar Theater de Los Ángeles, California, ciudad que, dijo Curiel, representa uno de los principales enclaves de la comunidad méxico-estadounidense y un punto clave en la evolución del género.

La segunda semifinal será el 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa.

Posteriormente, el 6 de septiembre se transmitirá un programa especial de recapitulación para definir al séptimo finalista, mientras que la gran final se realizará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde el público elegirá mediante votación a los tres ganadores.

Como parte del impulso institucional al talento emergente, la secretaria adelantó que los ganadores tendrán una presentación especial el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, durante los festejos patrios organizados por el gobierno federal.

Otro cambio relevante será que el proceso de selección y eliminación dependerá totalmente del voto del público, sin jurados especializados, mientras que cada finalista recibirá acompañamiento profesional y la posibilidad de grabar un disco con sellos vinculados al Consejo Mexicano de la Música.