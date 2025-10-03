Presentan a finalistas de México Canta

octubre 3, 2025

El evento se realizará este domingo en el Teatro Esperanza Iris de la CDMX

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Cultura, encabezada Claudia de Icaza, anunció a los finalistas del concurso México Canta, una iniciativa binacional que busca unir a jóvenes mexicanos y mexicano-estadounidenses a través de la música, promoviendo valores de paz y evitando la apología de la violencia.

En la conferencia mañanera, De Icaza detalló que la gran final se llevará a cabo este domingo 5 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad, con la participación especial de Grupo Intocable y Majo Aguilar.

También agradeció la colaboración de artistas como Lila Downs, La Arrolladora, Camila Fernández, Regina Orozco, Horóscopos de Durango y Kevin Aguilar, quienes han acompañado a los jóvenes en la producción de sus canciones.

“El objetivo siempre ha sido promover nuevas narrativas musicales que transformen estas letras de la música para expresar valores y otros mundos posibles sin necesidad de reproducir la apología de la violencia”, señaló la secretaria.

Además, destacó que los jóvenes han fusionado géneros tradicionales con ritmos contemporáneos, lo que contribuye a que México se encuentre entre los 10 primeros países en la industria musical mundial.

El concurso comenzó con 15 mil 115 participantes —12 mil 418 en México y 2 mil 697 en Estados Unidos— y pasó por varias etapas hasta llegar a la fase regional, de la que surgieron nueve finalistas.

Los premios se entregarán en tres categorías: mejor composición, mejor intérprete —decididos por el voto del público— y un premio del jurado, que incluirá un contrato profesional con una casa discográfica nacional o internacional, giras y producción musical.

El público podrá votar a través de la página mexicocanta.gob.mx una vez que finalicen todas las presentaciones, aproximadamente a las 20:30 horas, y la ventana de votación estará abierta durante 20 a 25 minutos, hasta concluir con la presentación de Intocable.

De Icaza enfatizó que todos los participantes son “ganadores” y tendrán oportunidades de presentarse en futuras giras y eventos del concurso.

La gran final promete una noche de música, sorpresas e historia, celebrando el talento juvenil y la cultura mexicana.

México Canta se transmitirá en vivo por los medios públicos este domingo 5 de octubre a las 19:00 horas.