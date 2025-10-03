Todo listo para la gran final de ‘México Canta’

octubre 3, 2025

¡La espera terminó! Tras más de un mes de selecciones, finalmente los finalistas de México Canta han sido definidos, por lo que este domingo 5 de octubre se llevará a cabo la gran final. Será el público quien elija a quienes se llevarán el premio a casa.

Durante la Mañanera para el Pueblo de este viernes, Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, indicó que la gran final de México Canta será en vivo, a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Además, contará con la presentación de Grupo Intocable y Majo Aguilar.

“El objetivo siempre ha sido promover nuevas narrativas musicales que transformen estas letras de la música para expresar valores y otros mundos posibles sin necesidad de reproducir la apología de la violencia”, afirmó la funcionaria federal.

Desde Palacio Nacional, la secretaria de Cultura indicó que en el concurso se registraron 15 mil 115 personas; 12 mil 418 en México y 2 mil 697 en Estados Unidos. Además, reconoció a los medios públicos por la transmisión del concurso México Canta, que alcanzó 9.3 millones de personas.

Se va a premiar a la mejor composición y al mejor intérprete, a través del voto del público, a diferencia de la vez pasada que era a través de especialistas. El premio contempla un contrato profesional. “Les ayudará a despuntar esta carrera, ya con una producción profesional, con giras”, dijo Curiel.

En la conferencia de prensa de este viernes, los semifinalistas presentaron un extracto de las canciones que interpretarán y que otros participantes compusieron.

¿Cómo se elegirán a los ganadores? Luego de la presentación de todos los concursantes, mientras los invitados especiales realizan su participación, se habilitará un espacio para que la audiencia emita un voto para apoyar a su favorito, para ello tendrán que acceder desde el portal mexicocanta.gob.mx y dirigirse a la pestaña de votaciones.

En el portal aparecerán todos los finalistas por categoría “Mejor interpretación” o “Mejor composición” y se tendrá que seleccionar a uno de su preferencia. Se tendrán hasta 25 minutos para emitir su voto antes de que se cierre el sistema y se anuncie a los ganadores.