Por altos costos de listas escolares padres deben elegir a qué hijo enviar a la escuela

septiembre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La falta de recursos económicos sigue siendo una de las princilpales causas de deserción escolar en menores de primaria y secundaria dio a conocer la directora de Matraca, Erika Antonio Blanco.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades educativas para reducir las listas escolares y de las cuotas de inscripción en las escuelas que por su alto costo representan un problema para muchos padres y madres de familia.

«Hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública, a los maestros con las listas de útiles escolares que se les pide a los niños y niñas, porque en el contexto que viven ellas y ellos a veces se les dificulta, cuando son cinco hermanos de una familia a veces los papás tienen que decidir qué hermano sigue estudiando y se da la deserción escolar».

Al dar a conocer los resultados de la octava Campaña de útiles escolares 2025, sostuvo que uno de los objetivos es evitar que los menores abandonen la escuela.

«Ese es el objetivo principal de estos ocho años que hemos realizado nuestra campaña de útiles escolares, que es disminuir un poco el índice de deserción de la escuela que ya sea por no comprar o porque los papás no puedan comprar los paquetes de útiles escolares, el niño tenga que abandonar la escuela, porque son directamente niños y niñas que se encuentran trabajando y estudiando al mismo tiempo», expuso.