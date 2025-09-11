Aumentó el número de útiles escolares que Matraca entregó a niños trabajadores en campaña

Aumentó el número de útiles escolares que Matraca entregó a niños trabajadores en campaña

septiembre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Este año durante la octava Campaña de Útiles Escolares, Matraca logró entregar 652 paquetes de útiles escolares a niños, niñas y adolescentes que trabajan y estudian.

Son niños, niñas y adolescentes que se encuentran principalmente en mercados, cruceros y colonias donde tienen un impacto directo.

«Nuestro reto fue primero visibilizar a una población qu trabaja y que quiere continuar estudiando y que se mantiene en la escuela uy visibilizar la empatía de la sociedad para estas poblaciones», dijo Josefina Castrejón Holguín encargada de la campaña.

Explicó que los beneficiarios cursan la primaria, secundaria y hasta universidad.

«La mayor parte se centró en primaria y parte de esto es también hacer ese llamado a la SEV».