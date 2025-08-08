Invitan a donar útiles escolares para que menores no dejen la escuela

agosto 8, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La campaña de recolección de útiles escolares para apoyar a que menores de escasos recursos no abandonen la escuela continúa por parte del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y en situación de Calle AC (Matraca).

La directora Erika Antonio Blanco dijo que con el regreso a clases, las familias enfrentan una situación económica compleja porque deben cubrir también el pago de inscripciones que en algunos caso les es incosteable.

«Han llegado familias que nos han pedido apoyos para las inscripciones de los niños y niñas porque sí se les eleva bastante el costo y algunos no lo pueden pagar porque son los útiles y las incripciones o a veces tienen cinco hijos y es pagar la colegiatura de todos», añadió.

Recordó que este es el octavo año que llevan a cabo la campaña con el objetivo de apoyar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran trabajando y estudiando al mismo tiempo cuya meta este 2025 es la de apoyar a 500 menores.

«Son paquetes de útiles escolares que llevan mochilas, libretas, colores, juegos geométricos, sacapuntas, todo lo que ellos puedan ocupar en su escuela para poder continuar con sus estudios porque a veces sabemos lo difícil que es para las familias continuar y comprar todos los útiles en estas fechas».

Explicó que para entregar los paquetes van a los mercados y y cruceros donde otorgan cupones directamente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran trabajando o estudiando para que después los puedan recoger en Matraca.

«Los cupones tienen un folio para que nosotros llevemos un registro de a quienes le han entregado y qué edades tienen y en qué nivel se encuentran», abundó.