Piden reparar hoyancos de la calle Ángela Peralta de la colonia José Cardel

octubre 3, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Vecinos de la calle Ángela Peralta de la colonia José Cardel pidieron a las autoridades municipales reparar esa vía que está llena de baches que representan un riesgo.

Dijeron que hay un hoyanco donde vecinos han colocado macetas y cubetas para alertar a quien pase por ahí y evitar algún accidente.

“Todo ese cuadro estaba sumido, vinieron, lo arreglaron, pero se está sumiendo otra vez, han pasado unos de bacheo y han rellenado, pero nada más han rellenado ahí, no han tapado el problema que está abajo, ahí debe haber alguna fuga de agua o de drenaje”, dijo Norberto Ramírez.

Señaló que automovilistas ya han tenido daños en sus vehículos por las malas condiciones de esa calle a quienes incluso se les han “volado llantas”.

“Ayer pusieron una maceta, antier cintas, pusieron esa cubeta morada, pero no ha servido de nada”.

Ante esto, reiteró su llamado a las autoridades para atender su petición ya que llevan décadas viviendo ahí y el problema merece ser resuelto dado que en temporada de lluvia todo se complica.

“Que nos hagan caso que reparen la calle, todos los vecinos tenemos más de 40 años de vivir aquí, hemos reportado esto y nada”.