PELIGROSA FALTA DE LEALTAD

julio 1, 2025

@pablojair



+ La Carrera Panamericana no pasará por Veracruz.

+ Todavía no se sabe a qué huele en Mundo Nuevo.

+ Batean a ex-abogada de la UV que quería tumbar prórroga.



“Verónicaaaaaaaaaaaaaa”…

¡Ah, qué buena rola del Pirulí!

—Chopenjawer



Este lunes por la mañana, la gobernadora Rocío Nahle García, en entrevista con el periodista Luis Ramírez Baqueiro, sentenció con una frase contundente: “No tenemos derecho a destruir un movimiento o una estructura que le ha costado a miles de veracruzanos construir a lo largo de diez años”.

Lo declarado por la mandataria estatal podría interpretarse como un mensaje dirigido en particular al senador Manuel Huerta, señalado por varios morenistas veracruzanos como “traidor” por sus constantes ataques al régimen estatal de su propio partido.

En realidad, más allá de las sutilezas, la mandataria mandaba un mensaje en general para todos, y lo dejó claro cuando este lunes fue despedido un funcionario de la Secretaría de Educación llamado Elías Calixto, a quien consideraban como un “poderoso” subsecretario dentro de la SEV.

Pues bien, eso de “poderoso” funcionario —funcionaria o “funcionarie”— no existe y es una mera ilusión: la que manda, la que dispone, la que ordena, es la gobernadora. Nadie más. Cualquiera está a disposición.

Quizás haya personajes dentro del gobierno que, precisamente, crean estar en el primer círculo del poder (como se decía en el caso de Elías Calixto) y entonces son intocables, inamovibles, hagan lo que hagan, incluso afectando al gobierno para el que trabajan.

En el caso de Calixto, trascendió que todo fue por el despapaye que tienen en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) el cual desde que inició la actual administración lleva como cinco directores generales y algunos ni siquiera duraron un día.

Fue así que la gobernadora tuvo que meter las manos personalmente en el asunto y traer a una directora del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos, porque nomás en la SEV no dan una y no han logrado meter orden en el COBAEV.

Otro ejemplo donde se corrigió a un funcionario estatal ocurrió el pasado viernes en Coatzacoalcos, donde la jefa de Veracruz anduvo de gira y atendió a vecinos de la comunidad Mundo Nuevo que se quejan de olores irritantes que les están causando problemas de salud; pues en plena protesta, la gobernadora tuvo que llamar al titular de la Procuraduría del Medio Ambiente para que se regresara a Coatza a atender el asunto, porque el procurador ya había agarrado rumbo hacia Xalapa.

Por eso la reflexión de la mandataria estatal aplica para todos en su gobierno, en todas las áreas. Incluso los que se dicen más cercanos.

¿De qué serviría haber trabajado tanto desde hace años en la Cuarta Transformeishion, si un funcionario estatal emborrachado de soberbia, deslumbrado por la inexperiencia o sumido en la ignorancia, desde adentro está dinamitando áreas del gobierno?

A estas alturas, por ejemplo, ya no aplica lo de la curva de aprendizaje para justificar errores: van 7 meses del gobierno de Rocío Nahle García, quien está haciendo una labor titánica para que unos cuantos por dentro le estén echando a perder lo construido.

Eso, aquí y en Hong-Kong o Tunguska, se llama deslealtad.

Y precisamente en la entrevista con Ramírez Baqueiro, la gobernadora habló de la importancia de la lealtad.

Recordó como anécdota un último mensaje que dejó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión donde ella estaba: “Nos dijo: ‘sigan construyendo este gran país, este gran movimiento en forma, con lealtad. Con lealtad, con cariño, con disciplina como me la otorgaron a mí’”.

Un ejemplo reciente que debe tomarse en cuenta es el sexenio de Javier Duarte.

Mientras el ex-gober convicto andaba disfrutando las mieles del poder, sus desleales funcionarios cercanos andaban de lo lindo creando más problemas a medio sexenio, que derivaron en la millonaria deuda del estado, terminaron por derrumbar un sexenio indefendible y un régimen priista de casi 80 años.

Bien, pues Nahle no tiene ni siquiera un año de su gobierno. Por eso sus cercanos deben tener clara la lealtad y tener en cuenta que sus acciones afectan directamente a la gobernadora.

Es lo mínimo que Rocío Nahle merece por parte de sus colaboradores: lealtad a ella, así como al movimiento que lidera en el estado y tanto ha costado construir, con el riesgo de romperse desde adentro por errores infantiles o vulgares actos de arrogancia.

Sería una pena que la primera mujer gobernadora de Veracruz sufra por la incompetencia de unos pocos. Peor aún: que el movimiento tan pregonado apenas llegue con vida a 2030.

Y como dicen los columnistas picudos: al tiempo.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Ya quedó aclarado el tema de porqué Veracruz este 2025 no será parte de la ruta de la Carrera Panamericana: resulta que este año cumple su 75 aniversario y para celebrarlo, los organizadores retomarán la ruta original con la que empezó esta carrera, partiendo desde Chiapas, pasando por Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y terminando en Zacatecas… Incluso, el secretario de Turismo de Veracruz, Igor Rojí, por instrucciones de la gobernadora, se acercó a los organizadores y les propuso que para el 2026 el arranque sea en el puerto de Veracruz, lo que ya se habría aceptado.

OTRA NOTA: Que todavía no se sabe lo que ocurre en la comunidad Mundo Nuevo, de Coatzacoalcos (rumbo a Nanchital), donde hace días se reportan olores que han ocasionado problemas de salud a los habitantes… En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, la gobernadora Rocío Nahle detalló que dichos gases no provendrían de la planta de Braskem-Idesa, ya que esta se encuentra detenida y fuera de operaciones. Tampoco es una planta de etano que se construyó cerca, pues no está en funcionamiento… De igual manera, Nahle García informó que recibió un reporte por parte del Complejo Petroquímico La Cangrejera, sobre si estarían usando alguna sustancia nueva para aromatizar gases, pero le dijeron que no, que no hay elementos nuevos… Así que el caso se mantiene todavía en a ver qué resulta…

LA ÚLTIMA PORQUE LA LLUVIA ARRULLA: Sigue la telenovela en la UV: se comenta en los círculos de los litigantes que la ex abogada general de la Universidad Veracruzana, Marisol Luna, promovió un amparo en contra de la determinación de la Junta de Gobierno para dar prórroga al actual rector Martín Aguilar para que continúe en el cargo, pero fue bateada por un juez argumentando que la autonomía los excluye de resolver sobre la designación del rector con base en jurisprudencia de la Suprema Corte… ¡Mokos! ¡Vamos a necesitar más ex rectores, porfaaaa!