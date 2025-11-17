Peligro de accidente eléctrico por registro abierto de CFE en Arco Sur

noviembre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un tramo de la avenida Arco Sur se ha transformado en una trampa mortal para los peatones debido al presunto robo de la tapa de un registro de la red eléctrica subterránea de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La abertura, ubicada en la banqueta, ha generado alarma por la peligrosa combinación de cableado eléctrico expuesto y acumulación de agua.

El punto de alto riesgo se localiza en el carril de bajada que conecta Lomas Verdes con Las Trancas, a unos 50 metros del acceso principal de la Escuela Normal Superior Veracruzana “Manuel Suárez Trujillo”.

Vecinos de la zona sospechan que la pieza metálica fue robada durante la noche, un problema que se ha vuelto recurrente en otras colonias de Xalapa.

La situación se agrava por las condiciones de la vialidad: los transeúntes advirtieron que la zona carece de iluminación pública, lo que hace que durante la noche la falta de visibilidad vuelva extremadamente probable que alguna persona caiga en el hoyo.

Además, la presencia de agua en el registro eléctrico subterráneo potencializa el riesgo de un accidente grave, ya sea por caída o por contacto con la corriente.

Habitantes y usuarios de la vía hicieron un llamado urgente a la CFE para que la reparación del registro se realice de inmediato y se eviten consecuencias fatales.