Pedro Miguel, empresario, funcionario público y alcalde… 

diciembre 30, 2025

El alcalde de Coatzacoalcos, don Pedro Miguel Rosaldo, llega con su grado de doctor que le otorgó el INAP por la tesis “Mecanismo de mejora financiera para la sostenibilidad del programa Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores” bajo el brazo y es que para el alcalde no solo es la política, también la academia es importante.

El pasado 13 de diciembre, Pedro Miguel Rosaldo nos concedió una entrevista en ella se explayó y nos habló de sus inicios como empresario y la presión financiera que experimentó en aquel entonces, Rosaldo García desarrolló proyectos de vivienda en Coatzacoalcos, habló de la construcción de al alrededor de 50 casas ¡Todas vendidas! Y dice que de esa faceta de su vida, la clave de éxito siempre fue la honestidad con los clientes.

Durante esa etapa, su modelo de negocios cambió conforme fue creciendo y de acuerdo al crecimiento, pasó de vender unidades a vender bloques, para así mantener la maquinaria financiera aceitada y trabajando, evidentemente hubo momentos de presión ya que los créditos, la liquidez etc. no dieron tregua, por esto y con esta experiencia, Pedro aprendió la importancia del orden, del método y del control estricto de cada peso.

La idea que tuvo Pedro Miguel de incursionar en el servicio público con cierta estabilidad económica, fue para no entrar en compromisos indebidos; esto viene a cuento ya que en el año 2018 y viviendo en Puebla por razones personales, el de Coatzacoalcos fue invitado a colaborar en el Senado de la República, aceptó con la firme convicción de ayudar; luego de esta experiencia, asumió responsabilidades en el ámbito federal, en un inicio cuenta, los ingresos fueron modestos, pero siempre con la idea de ser cumplido, mostrar resultados y con el tiempo le fueron designadas responsabilidades mayores, particularmente en la operación de fideicomisos estratégicos del sector energético, esto ya fue en la Secretaría de Energía, al lado de la hoy gobernadora Rocío Nahle, quien fungía como titular de la dependencia federal, en aquel entonces.

Rosaldo García, estuvo a cargo de fondos clave como el Fondo del Servicio Universal Eléctrico, responsable de la electrificación del país y bajo este esquema, se impulsó el programa “México 100 por ciento Electrificado”, logrando inversiones históricas, Pedro miguel comenta que en sexenios anteriores se invirtieron alrededor de 3 mil millones de pesos, en tanto el gobierno de la Cuarta Transformación, cerró 2024 con más de 40 mil millones y Veracruz, nuestro estado; recibió cerca de 3 mil millones de pesos para abatir el rezago eléctrico, al cierre del año pasado, el estado alcanzó un nivel de electrificación cercano al 99.7 por ciento, y el país al 99.6 por ciento.

Bajo la administración la batuta de doña Rocío Nahle García y con la gestión de Pedro Miguel Rosaldo, se impulsaron proyectos de paneles solares, alumbrado público, electrificación rural y apoyo directo a municipios de todas las regiones.

Con esas cartas credenciales, Pedro Miguel Rosaldo García llega a la alcaldía de Coatzacoalcos y el objetivo es claro: orden administrativo, financiero y urbano y en esto, no pretende pasar toda la administración, lo dijo con firmeza.

Desde el primer día de su administración, se enviarán al Cabildo los nombramientos clave y también, los nuevos reglamentos: comercio, construcción, imagen urbana y desarrollo municipal, su prioridad será abatir la improvisación.

En el aspecto financiero, Pedro Miguel aceptó que recibe un ayuntamiento con un mejor ingreso, aunque sabe que gran parte del presupuesto, está comprometido, Pedro Miguel señala que el 50 por ciento del presupuesto se va en la nómina y esto no resulta sustentable, por ello Pedro Miguel plantea optimizar recursos a través de diversos mecanismos, respetando por supuesto la base sindical del municipio.

Uno de los ejes rectores de su gobierno, será el combate a la pobreza extrema, para ello serán instalados cuatro Centros Integrales de Servicios, en distintos puntos de la ciudad, cocad uno contará con atención médica básica, medicamentos, alimentación diaria, servicios del DIF, seguridad y protección civil.

A través de estos centros Pedro Miguel pretende combatir la pobreza extrema además pretende implementar acciones directas en educación, servicios básicos, proximidad gubernamental, alimentación y vivienda digna, en este último punto comentó que busca impulsar un programa masivo de pisos firmes y mejoramiento de vivienda con recursos ya etiquetados.

En lo referente a servicios públicos y transformación urbana, Pedro Miguel identifica que la la ciudad requiere recuperar la confianza y para ello buscará modernizar la recolección de basura con centros de transferencia, mejorar el alumbrado público, la imagen urbana, y rehabilitar canales pluviales y de aguas negras, incorporando soluciones naturales como barreras vegetales.

El joven alcalde tiene claro la importancia de su municipio por ello pretende buscar apoyos con Gobierno Estatal y la gobernadora Rocío Nahle que nunca ha ocultado su amor por la ciudad, se ha comprometido ya con impulsar un proyecto integral de rescate y modernización del Malecón Costero de Coatzacoalcos, que forma parte de una estrategia para recuperar este espacio urbano emblemático, mejorar la infraestructura pública, la seguridad, la conectividad y el atractivo turístico de Coatzacoalcos.

La gobernadora Nahle tiene ya fichada a la empresa neerlandesa Van Oord, que está especializada en ingeniería marítima, y además existe un proyecto de fortalecimiento del C5, mejora de infraestructura hidráulica y separación de drenaje sanitario y pluvial en zonas críticas.

Para Pedro Miguel Coatzacoalcos debe volver a ser el líder regional, con capacidades institucionales sólidas y su objetivo es que la ciudad deje atrás el abandono, rompa con la inercia del deterioro y recupere su lugar estratégico en Veracruz.

