PC Xalapa alista operativo por llegada masiva de peregrinos a El Dique

noviembre 27, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La Dirección de Protección Civil de Xalapa se prepara para el arribo de miles de peregrinos a la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio de El Dique, donde se esperan alrededor de 20 mil visitantes rumbo al 12 de diciembre.

El titular de PC municipal, Enrique Fonseca Martínez, informó que habrá señalamientos, abanderamientos y, en caso necesario, ambulancias para atención prehospitalaria.

Además, se vigilará la instalación de comercios y puestos de comida para garantizar que operen con tanques de gas seguros y extintores, ante el incremento de actividad comercial previo al festejo guadalupano.

Fonseca llamó a quienes participen en peregrinaciones a hacerlo con precaución y respeto a la vía pública, a fin de evitar riesgos durante uno de los eventos más concurridos del año.