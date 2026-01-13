OPLE inicia proceso de elección extraordinaria en Tamiahua; será el 29 de marzo

enero 13, 2026

Redacción/Xalapa. La presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo, informó en entrevista para En Contacto que ya se encuentra en marcha el proceso de elección extraordinaria en el municipio de Tamiahua, luego de que la elección anterior fuera anulada mediante una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Detalló que, de acuerdo con la convocatoria emitida, la jornada electoral se llevará a cabo el domingo 29 de marzo, fecha en la que la ciudadanía elegirá a las figuras que integrarán el cabildo municipal.

Asimismo, señaló que para este proceso se instalarán 37 casillas en el municipio, a fin de garantizar el derecho al voto de la población.