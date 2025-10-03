One Direction prepara documental sobre la muerte de Liam Payne

octubre 3, 2025

Netflix prepara un documental exclusivo sobre One Direction, centrado en la historia de la banda y el impacto emocional tras la muerte de Liam Payne. El proyecto está liderado por Zayn Malik y Louis Tomlinson, quienes recorrerán Estados Unidos en un viaje íntimo para compartir recuerdos, reflexiones y material inédito de su etapa como integrantes del grupo.

La producción abordará desde los inicios de la banda en The X Factor hasta su ascenso global, incluyendo momentos detrás de escena, giras multitudinarias y las tensiones internas que marcaron su evolución. El documental también explorará cómo cada miembro enfrentó la fama y la pérdida de Payne, fallecido en octubre de 2024 en circunstancias aún bajo investigación.

Aunque Harry Styles y Niall Horan no han confirmado su participación directa, se espera que contribuyan con testimonios o apariciones breves. El objetivo del proyecto es ofrecer una mirada honesta y humana, que permita a los fans comprender el vínculo entre los integrantes y el legado emocional que dejó Liam.

El estreno está previsto para mediados de 2026, coincidiendo con el décimo aniversario de la pausa indefinida de One Direction. La noticia ha generado una ola de reacciones entre los seguidores, quienes ven en este documental una oportunidad para cerrar ciclos, revivir memorias y celebrar la música y la amistad que definieron a una generación.