Documental “Llamarse Olimpia” muestra la lucha contra la violencia digital en México

marzo 5, 2026

Redacción.- El documental “Llamarse Olimpia” presenta la historia de la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien impulsó un movimiento social para combatir la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

La historia comenzó cuando Olimpia, siendo joven, fue víctima de la difusión de un video íntimo en internet sin su autorización. Ante la falta de leyes que castigaran este tipo de violencia, decidió iniciar una lucha para que se reconociera legalmente este delito.

Gracias a su activismo y al apoyo de diversas colectivas, surgió la Ley Olimpia, un conjunto de reformas legales que sanciona la difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento y reconoce la violencia digital como un delito en México.

El documental muestra no solo la experiencia personal de Olimpia, sino también el testimonio de otras mujeres que han sufrido este tipo de violencia, evidenciando la importancia de crear leyes que protejan la privacidad y la dignidad de las personas en el entorno digital.

“Llamarse Olimpia” busca generar conciencia sobre los riesgos de la violencia digital y destacar cómo una experiencia personal se convirtió en un movimiento social que transformó la legislación en México.