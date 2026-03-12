Nublado y lluvias intensas en Veracruz

marzo 12, 2026

Este día, el frente frío núm. 40 se desplazará sobre el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones; lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste). Así mismo, la masa de aire polar provocará un descenso de temperatura en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional; evento de “Norte” de muy fuerte a intenso y oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del istmo y golfo de Tehuantepec. Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente de la República Mexicana. Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste); iniciando a partir de este día en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (oeste).

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea el frente frío núm. 40, que favorecerá evento de “Norte” muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.



Las lluvias de fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.





Pronóstico de lluvias para hoy 12 de marzo de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 12 de marzo de 2026:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste) y Veracruz (sur).



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 12 de marzo de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.



Pronóstico de viento y oleaje para hoy 12 de marzo de 2026:



Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas y Veracruz; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán (oeste).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.



Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente de fresco a templado con chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Península de Baja California: Cielo despejado durante el día y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido en Baja California y caluroso en Baja California Sur. Viento del norte y noroeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, y rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo despejado y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso en Sonora y muy caluroso en Sinaloa. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h en la región y rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Sonora.

Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde con chubascos en Jalisco y Michoacán, así como lluvias aisladas en Colima. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente caluroso en Jalisco y Colima, y muy caluroso en Nayarit y Michoacán (centro). Continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este) y Michoacán (centro y suroeste). Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región y rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (noreste) y Chiapas (noroeste y norte), las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco a templado, con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente caluroso en Oaxaca y Chiapas, y muy caluroso en Guerrero (noroeste). Continuará la onda de calor en Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste). Evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en el istmo de Tehuantepec y con oleaje de hasta 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, así como viento del noreste con rachas de 40 a 60 km/h en Guerrero.

Golfo de México: Cielo nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur) y Tabasco (sur y oeste), las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas, así como generar encharcamientos e inundaciones. Cielo con nubes dispersas y sin lluvia en Tamaulipas. Por la mañana ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente templado en Tamaulipas, cálido en Veracruz (sur) y caluroso en Tabasco. Evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz y de 40 a 60 km/h en Tabasco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias fuertes en Yucatán, las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente templado, y ambiente caluroso durante la tarde. Evento de “Norte” con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Campeche y Yucatán (oeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado con lluvias aisladas en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente de muy frío a frío en la región, gélido en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado en la región y caluroso en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste). Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla, las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones; y lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado. Viento del noreste con rachas de 50 a 70 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, y rachas de 40 a 60 km/h en Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:



Gómez Farías, Tamps., 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:



Campeche, Camp., 38.8; Rioverde, S.L.P., 37.9; Mérida, Yuc., 37.8; Tuxtla Gutiérrez, Chis., 37.1; Colima, Col., 36.3; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 36.2; Salina Cruz, Oax., 36.2; Ciudad Victoria, Tamps., 35.2; Villahermosa, Tab., 34.8 y Tacubaya, CDMX, 29.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:



Durango, Dgo., 6.9; Saltillo, Coah., 9.2; Nuevo Casas Grandes, Chih., 9.4; Zacatecas, Zac., 9.9; San Cristóbal de las Casas, Chis., 11.2; Pachuca, Hgo., 11.6; Toluca, Edo. Méx., 12.0; Ciudad Guzmán, Jal., 12.7; Culiacán, Sin., 13.4 y Tacubaya, CDMX, 14.7.