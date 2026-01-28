No demeriten la labor

enero 28, 2026

De unos días a la fecha, he visto circular un par de encuestas por aquí y por allá, tal pareciera que las encuestas han perdido su cometido sustantivo que es el análisis de los escenarios para la toma de decisiones y hoy fueran solo un instrumento mas de percepción, como lo podría ser una foto en IG o la lectura de cartas de una gitana y no mas.

Y es que hoy por hoy, basta con postear una imagen con un ranking de diputados, alcaldes o gobernadores en alguna red social, para llamarlo encuesta y eso demerita la labor de tantos y tantos mercadólogos que hacen muy bien su chamba.

Para que una encuesta tenga credibilidad, debemos partir de que el segmento muestra, debe ser proporcional a la densidad poblacional del municipio, no podemos encuestar a 1500 cristianos en el puerto de Veracruz, en donde hay casi 610 mil habitantes y encuestar al mismo número de cristianos en Coatzacoalcos, donde habitan 310 mil personas, vamos que lo que arroje la encuesta, no será ni por asomo representativo.

Luego, es importante mencionar al presentar el resultado de la encuesta la metodología, la pregunta expresa, sus posibles respuestas, la taza de rechazo que arrojó la encuesta, la distribución de la muestra, indicar además si el levantamiento es determinístico o probabilístico, el margen de error, la distribución de la muestra, todos estos datos darían al menos la impresión de profesionalismo y seriedad, esto al no ser una encuestadora con un currículo en condiciones, presencia en redes sociales, o al menos antecedentes con registro en el OPLE o en el INE.

Ahora que a 28 días de asumido el cargo, el encuestado, en el caso de haber sido consultado, no sabría siquiera que responder, porque en muchos casos el ciudadano pasa de noche la campaña y se viene a enterar más tarde quien lo gobierna y mejor enterarse por las buenas acciones de gobierno, por ejemplo por la caseta clausurada allá en Coatzacoalcos, que fue uno de los primeros actos de gobierno de doña Rocío Nahle.

Finalmente las obras, los programas y los resultados hablarán mucho más que una encuesta que mandaron a hacer, muy claramente para estrellar a los protagonistas, la realidad es que viene el proceso electoral 2027, en donde elegiremos diputados locales y federales, ese será un buen levantamiento muestral, para ver quien encabeza la mentada encuesta.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer los hoteleros de Coatzacoalcos, establecieron una alianza con el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García durante una mesa de trabajo, para en conjunto ejecutar acciones que contribuyan a mejorar la ocupación hotelera y fortalecer la imagen de la ciudad, así como atraer eventos culturales y deportivos, que incrementen el flujo turístico en la ciudad.

Y la familia no estuvo de acuerdo ¡Caray! Resulta que la semana pasada en la visita presidencial del viernes, no estuvieron requisitados ni el senador Manuel Huerta, ni su parienta doña Rosalba la del Tribunal Superior de Justicia ¡No bueno! A la pobre ya no la invitan a nada, se pensaría que de un momento a otro, capaz y la desinvitan.

Ayer la gobernadora Nahle, recibió al director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch con quien se coordinará el gobierno estatal, para que los hospitales y clínicas asignadas inicien los trabajos con Limpiaver, el organismo público que se hará cargo de las labores de limpieza, también ayer doña Rocío revisó temas referentes al abasto de medicamentos y vacunas.

Así las cosas lector, lectora querida, nos leemos mañana.