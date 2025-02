Necesario visibilizar la salud mental y el síndrome de Asperger

febrero 18, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El síndrome de Asperger forma parte del espectro autista, y aunque implica en quien lo vive «mayor funcionalidad», existen casos donde son víctimas de acoso o bullying por lo que se hace necesario seguir visibilizandolo.

Durante el conversaratorio del Síndrome de Asperger que se conmemora este 18 de febrero se contaron las vivencias de personas como «casos de éxito».

El director Instituto de Salud Mental «Rafael Velasco Hernández», Víctor Manuel Villanueva Hernández, señaló que aunque para algunos especialistas este síndrome desapareció, lo importante es seguir hablando de la salud mental.

«A veces entre los profesionales de salud estamos peleando que ya está mal decir que existe un síndrome de Asperger, creo que aquí la cuestión es sumar, hablar de salud mental, hacer visible el trastorno del espectro autista ya sea a través de sus múltiples apellidos como el síndrome de Asperger».

Explicó que la ventaja de este, hablando de su existencia todavía, es que tienen un alto funcionamiento y las debilidades que tienen son más sociales «y esto a veces lo que puede provocar es que sean víctimas, por ejemplo, de bullying».

Sin embargo, expuso que en general tienen una buena inclusión porque ellos mismos tratan justamente de incluirse, «aunque a veces son rechazados, entonces en las escuelas también no es tanto trabajo para ellos, porque al tener un alto funcionamiento, una alta capacidad intelectual, sus dificultades no son tantas, son muy autodidactas, cualquier dificultad sea en el nivel educativo que estén, es alta, no hay problema».