Murió Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua

octubre 5, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- Este domingo el Gobierno del Estado de Chihuahua confirmó el fallecimiento del esposo de la gobernadora María Eugenia Campos, Víctor Cruz Russek, reconocido empresario de aquella entidad.

En un comunicado confirmaron el deceso del empresario de 75 años de edad, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua, y quien se dedicó destacadamente al sector automotriz y ganadero.

Desde hace algunos meses Cruz Russek padecía cancer de pleura y se encontraba hospitalizado durante las últimas semanas debido a su delicado estado de salud. Este tipo de cancer es poco frecuente y afecta los pulmones y la cavidad torácica.

“El gabinete estatal y el personal del Gobierno del Estado expresan sus más sinceras condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek, en estos momentos de dolor”, expresó el Gobierno de Chihuahua en la comunicación oficial.