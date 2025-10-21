Muere el aficionado que cargó a Maradona en el Mundial de 1986

octubre 21, 2025

El aficionado argentino que cargó a Diego Maradona durante la celebración del Mundial de 1986, Roberto Cejas, falleció el domingo 19 de octubre a los 62 años, la noticia fue confirmada por su nuera.

Oriundo de Santa Fe, Argentina, viajó a México sin entrada para el partido final entre Argentina y Alemania Federal. Logró ingresar al Estadio Azteca y, tras el silbatazo final, saltó al campo entre miles de aficionados.

En medio del festejo, se encontró con Maradona y lo alzó sobre sus hombros, creando sin proponérselo una fotografía que daría la vuelta al mundo y una de las imágenes más icónicas del fútbol.

La imagen de Maradona levantando la Copa del Mundo mientras era cargado por Cejas se convirtió en símbolo de la conexión entre ídolo y afición tras victoria argentina en el Mundial de México 1986.

Décadas después, ambos volvieron a encontrarse durante un programa argentino en el Mundial de Brasil 2014, donde se dieron un emotivo abrazo y recordaron el iconoico momento entre risas.

El aficionado también solía contar una pequeña anécdota: le pidió un botín a Maradona como recuerdo, pero el astro se negó, explicando que “eran para la vieja“, un gesto que Cejas siempre respetó.