Morena presume que gobierna el 64 por ciento de los ayuntamientos en Veracruz

enero 11, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Tras destacar que Morena gobierna al 64 por ciento de los 212 municipios del estado, el dirigente estatal de este partido, Esteban Ramírez Zepeta llamó a los alcaldes y alcaldesas a conducirse con honestidad y rectitud.

El representante de Morena dijo que quienes llegaron a las alcaldías y quienes se sumaron deben ser autoridades transparentes, humildes y esforzarse para cumplirle al pueblo veracruzano.

«Ahora con los compañeros y compañeras que se sumaron nuevamente o que se regresaron a las riendas de nuestro movimiento ya aumentamos otro poco, vamos a gobernar el 64 por ciento de la población veracruzana con el movimiento de la cuarta transformación.”

Además, señaló que varios diputados actuales y ciudadanos ya han expresado su intención de participar en las elecciones del 2027, pero por el momento ningún funcionario actual a expresado algún interés al respecto

Sin embargo, pidió unidad de simpatizantes y militantes para ganar el mayor número de curules tal como en el proceso pasado que lograron mayoría local y federal.

Respecto a la elección extraordinaria en el municipio de Tamiahua, adelantó que sostendrá una reunión el próximo martes con los dirigentes del PVEM y el PT, para la posibilidad de hacer una alianza, la cual tendría que aprobarse por la dirigencia nacional.

«Apenas vamos a platicar, yo voy a platicar con los dirigentes de Verde y el PT. Parece que el martes, vamos a platicarlo y vamos a esperar. También tenemos que tener la autorización del Comité Nacional, ellos son los que autorizan el movimiento», finalizó.