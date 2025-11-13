Modernidad rueda en Xalapa: arranca sistema de transporte “Ulúa”

noviembre 13, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Xalapa ha iniciado una fase piloto en su camino hacia la modernización del transporte público. Desde la tarde del pasado martes 11 de noviembre, dos unidades del nuevo sistema denominado “Ulúa” comenzaron a circular por la ciudad con una tarifa de 13 pesos por viaje.

Este periodo de evaluación se extenderá por un mes, hasta el 11 de diciembre, y es crucial para determinar la ampliación del servicio a la capital veracruzana.

El proyecto Ulúa se inscribe dentro del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) impulsado por el gobierno estatal, con el fin de ofrecer a los ciudadanos un transporte más seguro, cómodo y menos contaminante. Las unidades en prueba provienen de las actuales concesionarias locales, SUX y Xallitic.

La unidad U101 fue una de las primeras en ser vista operando, cubriendo una extensa ruta que conecta zonas como Fovissste y Ruiz Cortines, pasando por Los Sauces, Allende, Xalapeños Ilustres y 20 de Noviembre, hasta culminar su recorrido en Plaza Américas, Bugambilias y Cascadas.

Los nuevos autobuses destacan por su imagen institucional y un diseño moderno. Incorporan características tecnológicas y de confort diseñadas para mejorar la experiencia del pasajero: cuentan con aire acondicionado, asientos reclinables, pantallas de información y conexiones USB para los usuarios.

Además, están equipados con accesibilidad para personas con discapacidad y un sistema de cámaras de videovigilancia conectado directamente con el C4, reforzando así la seguridad a bordo.