Mitad de semana

noviembre 12, 2025

Lector, lectora querida te cuento que los agentes Visitadores de la magistrada Paulina Ahumada Santana, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, ha detectado inconsistencias en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial del puerto de Veracruz, esto como parte de las labores sustantivas de su ejercicio diario.

Ahora será el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial del puerto de Veracruz, el que tendrá 30 días hábiles para subsanar las inconsistencias y demás parafernalia, que habrían encontrado los agentes Visitadores de la magistrada Paulina y a seguir visitando ¡Cómo no!

Ayer la gobernadora Rocío Nahle, celebró el decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a la modificación de aranceles para la importación de azúcar, quedando establecido impuesto de entre el 156 y el 210 por ciento, para toda la azúcar que venga del extranjero, con esto el azuquitar de Brasil se volverá un mal sueño.

La medida suena a musiquita para los oídos de muchos de los productores de azúcar de nuestro país, que por cierto ocupa entre el séptimo y el octavo lugar en la producción azucarera del mundo.

Ahora bien, para Veracruz la medida resulta aún mejor, ya que actualmente tenemos operando 19 ingenios a lo largo y ancho del estado, que son el sostén principal de miles de familias veracruzanas y que durante años fueron además un sostén digno.

Ojalá que con medidas como esta, los cañeros veracruzanos vuelvan a tener aquella categoría que durante tanto años tuvieron y además se proteja a uno de los sectores productivos de Veracruz más vulnerables, rescatando arepas los precios del azúcar, respaldando empleos rurales y dando tranquilidad al mercado azucarero doméstico.

Cuentan que en los pasillos del Congreso de la Unión, varios legisladores, incluso algunos del propio MORENA, comentan que eso de la revocación de mandato presidencial, no tendría mayor sentido cuando se tiene a una presidenta como la presidenta Sheinbaum, quien cuenta con niveles de aprobación que rozan el 70 por ciento.

Claro que también estaría el tema económico, que tampoco es que en México se cuente con superávit presupuestal para operaciones como esta, siendo este un tema que no resulta ni urgente, ni necesario.

Esto independientemente de que para que la revocación de mandato resulte válida, tendría que acudir a las urnas más del 40 por ciento de la Lista Nominal… ¡Se vale soñar! Si la participación ciudadana en nuestro país, es casi tan deprimente como la injerencia del crimen organizado en los gobiernos de América Latina.

En fin lector lectora querida, así las cosas hasta ahora, nos leemos mañana.